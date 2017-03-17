الأهلي يحارب جواسيس بيدفيست في جنوب إفريقيا قبل موقعة الأحد

حسام البدري يمنع الإعلاميين من حضور مران الأهلي

يحاول حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي فرض سياج من السرية على الفريق في بعثته المتواجدة في جنوب إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام نظيره بيدفيست الجنوب إفريقي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويخشى حسام البدري من جواسيس فريق بيدفيست الجنوب إفريقي ونقل خطة الأهلي والطريقة التي ينوى خوض المباراة بها.

وقرر حسام البدري فرض السرية على مران الفريق اليوم الجمعة في جنوب إفريقيا خاصة وانه سيشهد تعليمات في غاية الأهمية للاعبي الفريق خاصة بخطة المباراة.

وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق البعثة الإعلامية المرافقة للفريق بقرار البدري كما طالب عبد الحفيظ من مسئولي أمن ملعب التدريبات عدم السماح بدخول أي فرد.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بيدفيست بعد غدًا الأحد ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر ان الأهلي كان قد نجح في تحقيق الفوز على بيدفيست في مباراة الذهاب بهدف دون رد على ملعب السلام بالقاهرة سجله أحمد حجازي مدافع الفريق.