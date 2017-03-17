صدمة كبيرة لمحمود طاهر في الجمعية العمومية للأهلي

تحويل ميزانية الأهلي للجهاز المركزي للمحاسبات

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر ضربة جديدة على هامش الجمعية العمومية للأهلي التي أقيمت اليوم الجمعة.

جاء ذلك بعدما فشلت الجمعية العمومية في اعتماد ميزانية النادي الأهلي وتم تحويلها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

وجاء قرار تحويل الميزانية للجهاز المركزي بعد حضور 949 عضوًا فقط لمناقشة الميزانية على هامش الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

واكتشف أحد المسئولين في الجهة الإدارية أن عدد الحضور لمناقشة ميزانية النادي غير قانوني ليتم تحويلها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتنص اللائحة لمناقشة الميزانية أن يحضر 25 % من عدد الموقعين على الكشوف وعددهم 4107 وهو ما لم يحدث ومن المقرر أن يتم مناقشة باقى بنود الجمعية بشكل طبيعى.