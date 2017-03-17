تعرف على موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس ولقاء ريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال

قرعة نارية في دوري أبطال أوروبا

أقيمت اليوم الجمعة فاعليات قرعة دوري أبطال أوروبا لدور ربع النهائي من البطولة بعدما صعد 8 أندية وهم برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ويوفنتوس وموناكو وليستر سيتي.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية حيث سقط فريق برشلونة في مواجهة نارية أمام اليوفنتوس ليتكرر نهائي مبكر للبطولة حيث جمع بين الفريقيت في النسخة قبل الماضية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أسفرت القرعة عن سقوط فريق ريال مدريد أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني ليكون نهائي ثاني مبكر بينما سيواجه أتلتيكو مدريد ليستر سيتي وأخيرًا موناكو سيواجه بروسيا دورتموند.

جدول مباريات ربع النهائي بدوري ابطال أوروبا

وتم تحديد موعد مباريات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والذي سيكون على النحو التالي:

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يومي 11 و18 أبريل المقبل لخوض مباراة الذهاب على أن تكون مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر نفسه.

وقرر الاتحاد الأوروبي أن تقام يوم 11 أبريل مباراتي ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ في ألمانيا ومباراة ليستر سيتي وأتلتيكو مدريد على أن تكون مباراتي الإياب يوم 19 من الشهر نفسه.

بينما ستقام مباراة برشلونة أمام اليوفنتوس والمباراة الأخرى بين موناكو ودورتموند يوم 12 أبريل المقبل على أن تكون مباراة الإياب يوم 18 من الشهر نفسه.