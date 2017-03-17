الفيفا تنقذ المصري البورسعيدي وتمنحه بطاقة التأهل في الكونفدرالية

المصري يتأهل لدور الـ32 من الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” الكاف ” اليوم الجمعة تأهل فريق المصري البورسعيدي لدور الـ32 التكميلي “الثاني ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي ” الكونفدرالية”.

وكان من المقرر أن يواجه المصري البورسعيدي نظيره دجوليبا المالي غدًا السبت في مصر في إياب دور الـ32 الأول من البطولة الإفريقية.

وتلقى المصري البورسعيدي هزيمة كبيرة في مباراة الذهاب بهدفين دون رد في مالي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تجميد النشاط في الاتحاد المالي بسبب عدة مخالفات أدت إلى حرمان منتخباته من المشاركة في البطولات الإفريقية والعالمية المعتمدة بالإضافة إلى خروج كافة الأندية التابعة له من البطولات المعتمدة أيضًا.

وبات المصري أول الأندية المتأهلة رسميًا لدور الـ32 في الكونفدرالية.