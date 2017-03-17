بالصور.. العامري فاروق وأبو زيد ووحيد يسجلون في الجمعية العمومية للأهلي

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

بدأت الأعداد تتزايد على التسجيل في الجمعية العمومية للأهلي بعد الانتهاء من صلاة الجمعة.

وشهدت الجمعية العمومية تسجيل وزيري الرياضة السابقين طاهر أبو زيد والعامري فاروق خاصة وأنهما من أبناء القلعة الحمراء.

كما حرص عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي وأمين الصندوق هو الآخر في التسجيل في الجمعية العمومية التي من المقرر أن تعقد اليوم.

وتخطى اليوم الجمعة النصاب القانوني للجمعية العمومية بعدما لم يكتمل أمس الخميس.

وينص القانون على أن يكون الحضور اليوم من أعضاء الجمعية العمومية 20% من الأعضاء أو 1000 عضو أيهما أقل.

يذكر أن عدد الذين سجلوا في الجمعية العمومية أمس بلغ عددهم 973 فقط.