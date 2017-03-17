الشناوي: جماهير الأهلي متعطشة للقب الأفريقي.. ونحن سننفذ ما تريد

الشناوي يعد جماهير الأهلي بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا

أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي على رغبته وزملاءه في تحقيق الفوز بلقب دوري أبطال افريقيا في نسختها الجارية.

واشار الشناوي إلى أن المباراة التي ستجمع الأهلي مع بيدفيست ستكون في غاية الصعوبة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الفوز بها.

وسيلتقي الاهلي مع بيدفيست الجنوب افريقي يوم الأحد القادم في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز في القاهرة بهدف نظيف.

وقال الشناوي: ” جماهير الأهلي متعطشة للفوز باللقب الأفريقي ونحن سننفذ لها ما تريد، لكن يجب علينا عبور بيدفيست اولاَ وننتظر منهم الدعم والمساندة “.

وأكمل: ” احترم وجهة نظر الجهاز الفني للنادي الأهلي بشأن عدم مشاركتي في المباريات، ولكنني أحاول إثبات نفسي وقدرتي على تحمل المسؤولية “.

وأضاف: ” أقوم أنا وزملائي بمؤازرة أي حارس يتواجد في التشكيل الأساسي، فهذا واجبي نحوه ونحو الفريق ككل “.

واختتم: ” بيدفيست فريق قوي ومتصدر لترتيب دوري جنوب أفريقيا، ونحن ندرك ذلك جيدا، لذلك فنحن مطالبون ببذل جهد مضاعف من أجل التغلب عليه “.