معلول: غياب أجايي محزن.. ولدي خبرة أمام اندية جنوب أفريقيا

علي معلول يأسف لغياب أجايي عن الأهلي أمام بيدفيست

عبر اللاعب علي معلول ظهير النادي الأهلي عن حزنه بسبب غياب زميله جونيور اجايي مهاجم الفريق خلال المباراة التي ستجمعه مع بيدفيست الجنوب أفريقي.

وسيلتقي الأهلي مع بيدفيست مساء الأحد القادم في جنوب أفريقيا بمباراة الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد معلول على أن الأهلي كان بحاجة لتواجد أجايي في المباراة المقبلة، مشدداً في الوقت نفسه على قدرة لاعبي الفريق على تعويض غيابه.

وأكد اللاعب التونسي على ثقته في تحقيق الأهلي لنتيجة إيجابية أمام بيدفيست من أجل الاستمرار بالمسابقة نحو الفوز بها في النهاية.

وأوضح معلول أنه يمتلك خبرة اللعب أمام أندية جنوب أفريقيا، مشيراً للمواجهة التي جمعت فريقه القديم، الصفاقسي التونسي، مع أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي.

واختتم الظهير التونسي حديثه بالتأكيد على شراسة اندية جنوب أفريقيا على ملاعبها، مؤكداً على أن مسؤولية الأهلي باتت مضاعفة نظراً لقوة المنافس.