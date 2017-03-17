قرعة نارية لريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

صدام عنيف للريال وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن قرعة دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا االذي سيقام خلال شهر أبريل القادم.

وكانت أندية ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد من أسبانيا، يوفينتوي الإيطالي، بايرن ميونخ ، بروسيا دورتموند من ألمانيا، ليستر سيتي الإنجليزي، موناكو الفرنسي قد تأهلوا لدور الثمانية.

وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة قوية أمام بايرن ميونخ، حيث ستقام مباراة الذهاب في أسبانيا، على أن يقام العودة في ألمانيا.

بينما سيلتقي برشلونة مع يوفينتوس في المباراة الثانية، حيث سيحل السيدة العجوز ضيفاً على اسبانيا في الذهاب، قبل أن يستضيف لقاء العودة بإيطاليا.

وسيلتقي ليستر سيتي مع أتلتيكو مدريد ذهابا وإياباً في إنجلترا وألمانيا على التوالي، بينما سيحل موناكو ضيفاً على دورتموند في لقاء الذهاب قبل أن يستضيف مباراة العودة.

وستكون مباريات الدور القادم مكونة من:

ريال مدريد وبايرن ميونخ

برشلونة ويوفينتوس

ليستر سيتي وأتلتيكو مدريد

بروسيا دورتموند وموناكو