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سفارة مصر توفر مرافق للأهلي في جنوب أفريقيا

كتب أحمد إبراهيم
- 17 مارس، 2017 12:13 م
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دعوة من السفارة المصرية لبعثة الاهلي على العشاء

قرر السفير المصري في جنوب أفريقيا، توفير مرافق دائم لبعثة الفريق اسثناء تواجدها هناك لخوض مباراة بيدفيست الجنوب أفريقي.

وسيلتقي الاهلي مع بيدفيست يوم الاحد القادم في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على بيدفيست بهدف نظيف في القاهرة يوم السبت الماضي في مباراة الذهاب من البطولة.

كما قرر السفير المصري دعوة بعثة الأهلي على العشاء في الوقت الذي يحدده مسؤولي الفريق بعدما تعذر قبول دعوة سابقة.

وجاء تعذر الدعوة السابقة بسبب ارتباط الفريق بخوض التدريب، وهو ما أدى إلى تجديد الدعوة من جانب السفير المصري في جنوب أفريقيا.

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