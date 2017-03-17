الأهلي يعلن موقف مؤمن زكريا من المشاركة في مواجهة بيدفيست

اختبار طبي يحدد موقف مؤمن زكريا من مواجهة بيدفيست

يخضع اللاعب مؤمن زكريا جناح النادي الاهلي لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الفريق أمام بيدفيست الجنوب افريقي.

وسيلتقي الاهلي مع بيدفيست يوم الأحد القادم في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في جنوب أفريقيا.

وتعرض مؤمن زكريا لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مران الاهلي الأخير في القاهرة قبل السفر إلى جنوب أفريقيا مباشرة.

وتقرر أن يخضع زكريا لاختبار طبي خلال مران الاهلي مساء اليوم الجمعة من أجل تحديد موقفه من المشاركة في المباراة المقبلة للفريق.

وسيقرر الجهاز الفني للاهلي بناء على الاختبار قدرة اللاعب على المشاركة في المباراة المقبلة من عدمه.

قرر السفير المصري في جنوب إفريقيا إقامة يوسف نجيب الملحق الإداري للمكتب الإعلامي للسفارة مع بعثة الفريق في جوهانسبرج للعمل على توفير كافة احتياجات البعثة.