مدرب ستوك سيتي يتحدث عن فرصة رمضان أمام تشيلسي

مدرب ستوك: رمضان صبحي يعطيني حلول عديدة في المباريات

عبر مارك هيوز المدير الفني لنادي ستوك سيتي عن سعادته بالأداء الذي يقدمه المصري رمضان صبحي جناح الفريق في المباريات الاخيرة.

وشارك رمضان صبحي كأساسياً في تشكيل ستوك سيتي خلال المباريات الاخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي كان أخرها امام مانشستر سيتي.

وأشار هيوز في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم الجمعة إلى أن تواجد رمضان صبحي في المباريات يمنحه العديد من الحلول.

وأضاف المدير الفني الويلزي بأن اللاعب المصري الشاب يقدم مستوى جيد مع الفريق خلال المباريات الاخيرة، مما يمنحه خيارات جيدة داخل الملعب.

واختتم هيوز حديثه بالتأكيد على أنه من الوارد أن يقوم بعمل عدة تعديلات على تشكيل الفريق في اللقاء القادم، مؤكداً في الوقت نفسه على أنها لن تكون كثيرة.

ومن المقرر أن يلتقي تشيلسي مع ستوك سيتي مساء غداً السبت في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.