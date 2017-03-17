اخبار محمد صلاح.. سباليتي ينتقد محمد صلاح بعد خروج روما الأوروبي

سباليتي: كنت أنتظر أداء أفضل من صلاح أمام ليون

وجه لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي روما هجوما قوياً لمحمد صلاح لاعب فريقه بعد الخروج الأوروبي التي مني به الذئاب على يد ليون الفرنسي.

ونجح روما في الفوز على ليون بهدفين لواحد مساء أمس الخميس في إياب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، ليودع بعدها البطولة في ظل خسارته ذهاباً بأربعة أهداف لأثنين.

وشدد سباليتي في تصريحات بعد المباراة على أنه كان ينتظر أداء أفضل من جانب محمد صلاح خلال المباراة، منتقداً من قاموا بانتقاده لعدم إشراك اللاعب في عدة مباريات.

وكان جايمس بالوتا رئيس نادي روما قد انتقد سباليتي من قبل بسبب عدم دفعه بمحمد صلاح في مباراة الفريق أمام نابولي والتي انتهت بفوز الأخير.

ورد سباليتي على تصريحات حيث قال: ” هناك من انتقدوني لعدم إشراك صلاح في مباريات من قبل، فما رأيهم الآن فيما قدمه أمام ليون “.

واختتم: ” كنت أنتظر أداء أفضل من صلاح في المباراة، ولكنه لم يقدم ما كان منتظراً منه “.