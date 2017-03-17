مدرب منتخب الشباب يهاجم الأهلي

معتمد جمال: الاهلي لم يتعاون معنا قبل بطولة أفريقيا للشباب

وجه معتمد جمال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب هجوماً حاداً على إدارة النادي الأهلي بعد خروجه من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخراً في زامبيا.

وشدد معتمد جمال في تصريحات تليفزيونية على أن الجهاز الفني للنادي الأهلي لم يكن متعاوناً معه قبل البطولة، مؤكداً على وجود عدة وقائع أخرى في الفترة الماضية.

وأشار جمال إلى أن النادي الأهلي رفض انضمام اللاعب رمضان صبحي إلى منتخب الشباب في مناسبتين سابقتين بسبب ارتباطه بمبارتين في الدوري المصري.

وأضاف جمال أن النادي الأهلي قرر سحب جميع لاعبيه من أحد معسكرات منتخب مصر للشباب في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا في واقعة ثالثة.

وأوضح المدير الفني لمنتخب الشباب بأن الأهلي عاد ووافق على إرسال لاعبيه بشكل تدريجي لمعسكر الفراعنة، قبل أن يقوم بسحب أحمد حمدي من جديد.

وكان منتخب مصر للشباب قد ودع منافسات أمم أفريقيا الأخيرة دون تحقيق أي فوز بعد تعادله في مبارتين والخسارة في واحدة ليفقد فرصة التأهل لكأس العالم بكوريا الجنوبية.