كوليبالي يوجه رسالة لحسام البدري وجماهير الأهلي

كوليبالي: لست غاضباً من استبعادي ولدي رسالة للجماهير

وجه الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم النادي الأهلي رسالة إلى جماهير فريقه وحسام البدري المدير الفني للفريق بشأن استبعاده المتتالي من المباريات.

ولم يشارك كوليبالي مع الأهلي سوى في مباراة الفريق أمام الداخلية بكاس مصر عندما دخل للملعب لعدة ثواني، بعدما تواجد في مباراة ودية أخرى.

وأشار كوليبالي في تصريحات تليفزيونية إلى أنه ليس غاضباً من حسام البدري المدير الفني للأهلي بسبب استبعاده، معبراً عن احترامه لوجهة نظر الأخير.

وشدد كوليبالي على أنه ينتظر المشاركة مع الاهلي في المباريات من أجل الرد على الجماهير التي تهاجم التعاقد معه، مؤكداً على رغبته في إسعادهم عن طريق تسجيل الاهداف.

واختتم كوليبالي حديثه بالتأكيد على صعوبة المباراة التي ستجمع الاهلي مع بيدفيست في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد القادم.