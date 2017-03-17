فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية للنادي الأهلي مجدداً

إدارة الأهلي تفتح باب التسجيل في الجمعية العمومية من جديد

فتح مجلس إدارة النادي الأهلي الباب أمام الأعضاء للتسجيل من جديد في الجمعية العمومية للقلعة الحمراء صباح اليوم الجمعة.

وكان من المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي مساء أمس الخميس من أجل مناقشة عدد من البنود الخاصة بميزانية القلعة الحمراء.

ولم يكتمل النصاب القانوني لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي في اليوم الأول لها، وهو ما أدى لفتح باب التسجيل من جديد صباح الجمعة.

وتوافد عدد من أعضاء عمومية الأهلي على مقر القلعة الحمراء بالجزيرة للتسجيل في الجمعية العمومية استعداداً لمناقشة البنود المطروحة.

وسيتم إيقاف التسجيل مع حلول موعد صلاة الجمعة، على أن يستكمل من جديد بعدها وحتى حلول المساء استعداداً لإنعقاد الجمعية.

وسيكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 20% ممن يحق لهم التصويت، أو 1000 عضواً من أجل مناقشة البنود.