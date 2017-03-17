ملخص لمسات محمد صلاح أمام ليون الفرنسي

صلاح يشارك في فوز روما على ليون

شارك الفرعون المصري محمد صلاح في فوز فريقه روما الإيطالي على حساب ليون الفرنسي اليوم الخميس بهدفين مقابل هدف بالدوري الأوروبي.

وودع فريق العاصمة الإيطالية روما بطولة الدور الأوروبي من دور الـ16 رغم فوزه على ليون الفرنسي اليوم بهدفين مقابل، متأثراً بخسارته في مباراة الذهاب 4 – 2.

وظهر محمد صلاح في التشكيلة الأساسية لفريق العاصمة، حيث دفع به سبالتيتي منذ البداية لقيادة هجوم الفريق اللومباردي.

حارس ليون يحرم صلاح من هدف رائع

وحاول صلاح مساعدة فريقه لتعويض فارق الهدفين، وكان قريباً من إحراز هدف بالرأس في بداية اللقاء، إلا أن حارس ليون أخرج الكرة قبل دخولها الشباك ببراعة.