ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وروستوف الروسي

ماتا يقود مانشستر يونايتد للتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

قاد الدولي الإسباني خوان ماتا فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتأهل لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي على حساب فريق روستوف الروسي.

وحقق مانشستر يونايتد فوز صعب على أرضه ووسط جماهيره في الأولد ترافورد بهدف نظيف على حساب فريق روستوف.

ماتا يقود مانشستر يونايتد أمام روستوف

وخطف خوان ماتا هدف الفوز والتأهل للشياطين الحمر في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر 1 – 0 .

وتأهل مانشستر يونايتد للدور ربع النهائي بالدوري الأوروبي، بمجموع المباراتين 2 – 1، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1 – 1 .