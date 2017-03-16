بالفيديو: ريال مدريد أول أكاديمية تواكب نظام التحليل الفني في مصر

أكاديمية ريال مدريد تطبق نظام جديد في مصر

أكاديمية نادي ريال مدريد الإسباني تطبق نظام جديد في مصر، حيث قامت بتطبيق نظام التحليل الفني لمباريات البراعم المشاركين في مسابقات منطقتي القاهرة والجيزة لكرة القدم.

أكاديمية ريال مدريد تطبق نظام التحليل الفني لمباريات البراعم

بدأت أكاديمية ريال مدريد في مصر تطبيق نظام التحليل الفني لمباريات البراعم المشاركين في مسابقات منطقتي القاهرة والجيزة لكرة القدم. وتطبق الأكاديمية هذا النظام المعمول به دوليا لضمان أقصي استفادة تعليمية لأبنائها المشاركين تحت اسم فيم أكاديميز وشباب الأميرية في مختلف المسابقات في الجمهورية.

وتقام محاضره أسبوعية لكل فريق للتعرف علي الأخطاء ونقاط القوة في الأداء أثناء مباريات الأسبوع المنصرم.

ويستطيع اللاعب بعد رؤية أخطائه تطوير أدائه بنسب تقدر في بعض الأحيان ب30-50 بالمئة

علاوة على ذلك يتسلم كل لاعب ورقه بها إحصائيات المباراة المختلفة التي ساهمت في نتيجة المباراة كالاستحواذ و عدد التمريرات الخاطئة وعدد التصويبات علي المرمي و عدد التسديدات التي سددها الخصم علي المرمي .

ذلك وصرح المهندس محمد دسوقي مدير التسويق و التطور التكنولوجي بالأكاديمية أن هذه المحاضرات تخدم المدربين و اللاعبين سويا.

حيث أن التحليل يختلف من أسبوع إلى آخر لأنه يركز علي ما تم تعلمه أثناء الحصص التدريبية في الأسبوع الأسبق و ذلك لتعظيم الاستفادة من الوحدات التدريبية.

وأضاف المهندس علاء سليمان مدير الإنتاج الإعلامي والتسويق الالكتروني بالشركة أن المحاضرات بدأت تؤتي ثمارها بالفعل أثناء المباريات كما هو موضح بالفيديو في كيفية تطبيق المحاضرة على أرض الواقع و إحراز أهداف بتحركات كان قد تم شرحها سالفا من قبل المدربين. هذا وتعتبر أكاديمية ريال مدريد من أكثر الأكاديميات الساعية للتطوير في الوقت الحالي في مصر والمنطقة.

جدير بالذكر أن نادر شوقي وكيل اللاعبين المعرف قد تولى رئاسة الأكاديمية منذ بضعة أشهر.