ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة روما وليون

روما يودع بطولة الدوري الأوروبي

ودع فريق روما الإيطالي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم فوزه على حساب فريق ليون الفرنسي اليوم الخميس.

وحقق روما فوزاً صعباً على حساب فريق ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف في مباراة إياب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

وتقدم ليون بالهدف الأول عبر اللاعب مختار دياخابي في الدقيقة 16، ثم ادرك روما هدف التعادل في الدقيقة 17 عبر الهولندي ستروتمان، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 – 1 .

وفي الشوط الثانين ضغط روما بحثاً عن الهدف الثاني، حتى نجح في إحراز التقدم من جديد في الدقيقة 60 عن طريق النيران الصديقة، حيث احرز مدافع ليون توزارت الهدف بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بفوز روما 2 – 1 .

ليون يتأهل لدور الثمانية بالدوري الأوروبي

وبتلك النتيجة، ودع روما البطولة بسبب هزيمته في الذهاب بنتيجة 4 – 2 ، ليتأهل ليون بمجموع المباراتين 5 – 4 .