بث مباشر مشاهدة مباراة روما وليون الفرنسي اليوم الخميس 16 – 3 – 2017 بالدوري الأوروبي

بث مباشر مباراة روما وليون الفرنسي اليوم

يستضيف فريق روما الإيطالي نظيره ليون الفرنسي مساء اليوم في إطار منافسات إياب دور الـ16 بالدوري الأوروبي..

وتنطلق مباراة روما وليون الفرنسي في تمام الساعة العاشرة وخمسة مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر وخمسة بتوقيت السعودية .

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ويدخل روما الإيطالي مباراة الليلة بشعار الفوز وتعويض خسارته في مباراة الذهاب من أجل التأهل للدور المقبل بالبطولة.

وكان وروما قد سقط في فخ الهزيمة أمام ليون بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت في فرنسا.

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ويدخل فريق العاصمة الإيطالية مباراة الليلة مدعوماً بعاملي الأرض والجمهور، حيث سيعمل لاعبي الفريق على تعويض فارق الهدفين.

ويحتاج روما للفوز بفارق هدفين على الفريق الفرنسي من اجل حصد بطاقة العبور للدور المقبل بالدوري الأوروبي.

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وأعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما عن التشكيل الرسمي لفريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: مانولاس، فازيو، روديجار، بيريس

خط الوسط: دي روسي، ستروتمان، ماريو روي

خط الهجوم: ناينجولان، دزيكو، محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة روما وليون الفرنسي

تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة روما الإيطالي وليون الفرنسي بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة .

