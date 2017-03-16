محامي الأهلي يكشف موقف كهربا مع اتحاد جدة

هشام عبد ربه يوضح موقف كهربا معا اتحاد جدة

كشف هشام عبد ربه محامي النادي الأهلي، موقف نادي اتحاد جدة من التعاقد مع المحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا نجم اتحاد جدة، بعد قرار الفيفا اليوم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد قرر حرمان نادي اتحاد جدة من إبرام أي تعاقدات لمدة فترتين إنتقاليتين بسبب القضايا المرفوعة ضده من لاعبين سابقين بسبب المستحقات المتأخرة.

وأكد هشام عبد ربه أن اتحاد جدة من حقه التعاقد مع كهربا أو تجديد إعارته في الموسم المقبلن حال التوصل لإتفاق رسمي مع ناديه الأصلي الزمالك.

هشام عبد ربه: من حق اتحاد جدة ضم كهربا

وأوضح محامي المارد الأحمر أن العقوبة الموقعة على الاتحاد تكون بخصوص اللاعبين الجدد الذي يتفاوض معهم النادي السعودي.

وأضاف عبد ربه بأن اللاعبين المقيدين في قائمة الاتحاد أو الذي تنتهي عقودهم أو معارين، يكون من حق الاتحاد ضمه ولا علاقة لهم بقرار الإيقاف.