خبر سار في تدريب الأهلي الأول بجنوب أفريقيا

الأهلي يخوض أولى تدريباته في جنوب أفريقيا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في جنوب أفريقيا مساء اليوم الخميس استعداداً لمباراة بيدفيست بطل جنوب أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.

حمودي جاهز لمباراة بيدفيست

وشهد مران الأهلي مشاركة اللاعب أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق في المران، بعد تخلصه من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وبات حمودي جاهزاً للدخول في قائمة الفريق الأحمر والمشاركة في مباراة بيدفيست الجنوب أفريقي.

وكان الأهلي قدحقق الفوز في مباراة الذهاب أمام بيدفيست بهدف نظيف.