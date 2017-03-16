كوليبالي: حسام غالي الأقرب لي في الأهلي ولا مشاكل مع البدري

كوليبالي: سعيد بالتواجد في الأهلي

أعرب المحترف الإيفواري سوليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الغامرة بالتواجد في القلعة الحمراء .

وأكد “كوليبالي” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن مرتاح بالتواجد في صفوف النادي الأهلي، نافياً وجود أي مشاكل أو خلافات مثلما تتحدث وسائل الإعلام “.

كوليبالي ينفي خلافاته مع البدري

وأوضح مهاجم الأحمر أن حسام البدري من أفضل المدربين في الدوري وأنه سعيد بالتدريب تحت قيادته، معرباً عن أماله في المشاركة بدوري أبطال أفريقيا مع الفريق”.

وكشف كوليبالي عن ناديه المفضل وأقرب لاعب له في الأهلي:” تشيلسي الإنجليزي فريقي المفضل، وحسام غالي أقرب لاعبي الفريق لي”.