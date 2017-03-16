رئيس الفيفا لأبو ريدة: مصر طلعت جامدة وطردت حياتو من رئاسة الكاف

رئيس الفيفا شمتان في عيسى حياتو

كشف الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أول تعليق من السويسري إنفانتينو رئيس الفيفا على سقوط عيسى حياتو من عرش رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

سيف زاهر: إنفانتينو هنئ أبوريدة بسقوط حياتو

وأكد “زاهر” خلال برنامجه “خاص مع سيف” عبر فضائية أون سبورت على تهنئة رئيس الفيفا إنفانتينو لهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة على سقوط أبو ريدة”.

وقال عضو مجلس الجبلاية:” إنفانتينو رئيس الفيفا هنئ أبو ريدة على سقوط عيسى حياتو قائلاً، مصر بلدكم طلعت جامدة قوي،

قلبت على حياتو وطردته من رئاسة الكاف”.وكان عيسى حياتو قد خسر انتخابات رئاسة الكاف اليوم الخميس، لصالح منافسة أحمد أحمد رئيس اتحاد مدغشقر.