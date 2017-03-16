هل يحق لاتحاد جدة شراء «كهربا» بعد قرار الفيفا بحرمانه من الصفقات الجديدة ؟

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لطمة قوية لنادي اتحاد جدة، بحرمانه من إبرام أي صفقات جديدة حتى موسم 2018 .

وحرم الفيفا، فريق الاتحاد السعودي من التعاقد مع أي لاعبين جدد لفترتي إنتقالات، حيث لن يستطيع الاتحاد عقد صفقات في الصيف المقبل ويناير 2018 .

وجاء قرار الاتحاد الدولي بحق النادي السعودي، بسبب القضايا المرفوعة ضده من لاعبين سابقين لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ويعد قرار الفيفا صادماً للفريق السعودي، إلا أنه لن يعيقه عن التعاقد مع اللاعب المصري محمود كهربا، حيث يحق له شراء اللاعب المعار في صفوفه .

ويلعب كهربا في صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، حيث يرغب مسئولو النادي في الحفاظ على كهربا في قلعة النمور.