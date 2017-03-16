فيديو.. مرتضى منصور يهدد أحمد الشناوي بالإيقاف بعد هروبه من مباراة رينجرز

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوي

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الدقائق الأخيرة.

واتهم مرتضى منصور أحمد الشناوي بالتمرد على الفريق والتهرب من المباريات.

جاء ذلك بعدما أجرى والد اللاعب اتصال بالجهاز الفني للفريق أخطره خلاله بعدم قدرة نجله على السفر مع الفريق إلى نيجيريا بسبب الإصابة.

وأكد مرتضى منصور أن الشناوي لم يحضر المران منذ يومين بدون إذن وأنه تهرب من المباراة في نيجيريا.

وأضاف رئيس الزمالك :”هذه الأمور لن تمر وأنا رئيس للنادي الشناوي محول للتحقيق وإذا ثبت تمرده وضمه كوبر لمعسكر المنتخب سأمنع جميع اللاعبين من المنتخب”.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق رينجرز النيجيري يوم الأحد المقبل على أرض الأخير ووسط جماهيره.

يذكر أن الزمالك كان قد نجح في تحقيق الفوز بمباراة بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب السلام بالقاهرة.