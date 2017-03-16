عاجل.. مرتضى منصور يتراجع عن قرار الانسحاب من الدوري لهذا السبب

الزمالك يتراجع عن الانسحاب من الدوري

تراجع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قرار الانسحاب من الدوري الذي هدد به خلال الفترة الماضية.

وكان مرتضى منصور قد أعلن أن الفريق سينسحب من الدوري في حالة عدم إعادة مباراة مصر المقاصة الأخيرة لفريقه في الدوري.

وشهدت أحداث عقب المباراة كبيرة وصلت إلى تهديد الزمالك بالانسحاب من الدوري بعدما لم وقع جهاد جريشة في خطأ تحكيمي بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للفارس الأبيض.

ورأى مرتضى منصور أن هذا الأمر أثر على نتيجة المباراة وحرم الزمالك من فرصة التعادل والعودة للقاء.

وقام مرتضى منصور بعمل جمعية عمومية طارئة في الزمالك من أجل مناقشة قرار الانسحاب من الدوري وفوضته الجمعية في اتخاذ القرار قبل أن يعلن اليوم تراجعه عن الانسحاب من الدوري.

وبرر مرتضى منصور قرار عدم الانسحاب من الدوري من أجل مصلحة الدولة وعدم عمل فتنة في الشارع الرياضي المصري.

يذكر أن الزمالك كان قد خسر مباراة المقاصة بهدف دون رد ليتجمد في المركز الثالث للدوري برصيد 40 نقطة في الوقت الذي يحتل الأهلي فيه الصدارة برصيد 52 نقطة.