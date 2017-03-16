كوليبالي يتحدث عن موقفه من عدم المشاركة مع الأهلي ومباراة بيدفيست المقبلة

ماذا قال كوليبالي عن مباراة بيدفيست؟

أبدى الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تمنياته بالفوز في المباراة المقبلة أمام بيدفيست.

وغادر الأهلي القاهرة فجر اليوم متجهًا إلى جنوب إفريقيا من أجل خوض مباراة مهمة على بطاقة التأهل لدور الـ16 ” المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار كوليبالي في تصريحات صحفية اليوم إلى أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق وأنها ستشهد إثارة كبيرة ومنافسة شرسة من أجل الفوز بها.

وأضاف مهاجم الأهلي أن المارد الأحمر كفته أثقل حتى الآن خاصة بعد الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب إلا انه ليس كافيًا لحسم التأهل ويجب العودة بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا لتخطي هذه المرحلة.

وأشار المهاجم الإيفواري أن الأهلي كان يطمع في تسجيل أكثر من هدف في مباراة الذهاب إلا ان التوفيق لم يحالفه لتكون أمامه فرصة أخرى في مباراة الإياب.

تعليق كوليبالي على عدم مشاركته في المباريات

وحول عدم ظهوره في التشكيل الأساسي أو المشاركة مع الفريق أكد كوليبالي أنه يثق في حصوله على الفرصة كاملة ولكنها ستكون في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني للفريق.

وشدد كوليبالي على أنه ينفذ كل ما يطلبه الجهاز الفني للظهور بمستوى جيد فور حصوله على الفرصة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق بيدفيست على ملعب الأخير يوم الأحد المقيل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي كان قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة بهدف دون رد سجله أحمد حجازي مدافع الفريق.