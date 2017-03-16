صدمة قوية للاعب الأهلي الجديد قبل مواجهة فريق بيدفيست بدوري الأبطال

وفاة جدة أحمد حمودي قبل السفر لجنوب إفريقيا

سيطرت حالة من الحزن على أحمد حمودي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة.

وجاء ذلك بعدما تلقى اللاعب قبل سفره مع الأهلي فجر اليوم الخميس إلى جنوب إفريقيا خبر وفاة جدته.

وأبدى اللاعب تأثره الكبير بفقدان جدته طالبًا الجميع بالدعاء لها بالمغفرة والرحمة.

وطار اللاعب مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لخوض مباراة هامة أمام نظيره بيدفيست.

وكان حمودي قد انضم لصفوف الاهلي خلال فترىة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من صفوف الباطن السعودي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق بيدفيست على ملعب الأخير يوم الأحد المقيل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذ1كر أن الأهلي كان قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة بهدف دون رد سجله أحمد حجازي مدافع الفريق.