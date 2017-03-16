اتحاد الكرة يؤجل الجولة الـ22 من الدوري من أجل المنتخب

عامر حسين يصدر فرمان بتأجيل الجولة الـ22

أصدر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات الأخيرة فرمانًا بشأن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

وجاء قرار عامر حسين بتأجيل المرحلة 22 من مسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد مباريات الأهلي والزمالك والمصري وسموحة في البطولات الإفريقية.

وبرر عامر حسين سبب تأجيل مباريات الجولة الـ22 من أجل إتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني الأول ومنتخب المحليين لإقامة معسكريهما المتفق عليه في ظل رغبة الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الارجنتيني هيكتور كوبر لتقديم موعد المعسكر .

وأشار عامر حسين إلى أن لجنة المسابقات قد أجلت إعلان الموعد الجديد للمرحلة حتى الاطمئنان على مسيرة الأندية المصرية الأربعة في بطولتي الأندية الإفريقية.

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز رصيد 52 نقطة بفارق 7 نقاط عن المقاصة صاحب الوصافة.