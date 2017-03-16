فيديو.. أنصار أحمد أحمد يحتفلون بفوزه برئاسة الكاف على طريقة لاعبي الأهلي

احتفال هيستيري بفوز أحمد أحمد برئاسة الاتحاد

احتفل أحمد أحمد رئيس اتحاد الكرة بمدغشقر اليوم الخميس بفوزه بمقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

وأطاح أحمد أحمد بالأسد الكاميروني العجوز عيسى حياتو في الانتخابات التي أقيمت اليوم على هامش الجمعية العمومية للكاف في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وشهدت قاعة الانتخابات احتفال كبير من جانب داعمي رئيس اتحاد الكرة بمدغشقر بعد فوزه في الانتخابات.

وجاء احتفال أنصار رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد على نفس طريقة احتفال لاعبي الأهلي عندما كان البرتغالي مانويل جوزيه مديرًا فنيًا للفريق فقاموا بحمله ورفعه إلى الأعلى.

يذكر أن أحمد أحمد حصل على 34 صوت في انتخابات اليوم بينما حصد حياتو 20 صوت فقط.