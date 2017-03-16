رسمياً.. أحمد أحمد رئيساً جديداً للكاف

أحمد أحمد يسقط عيسى حياتو في انتخابات الكاف

نجح أحمد أحمد رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم في الفوز برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” وذلك خلال الانتخبات التي أقيمتى صباح اليوم الخميس.

وشهدت الانتخابات منافسة بين أحمد احمد والكاميروني عيسى حياتو الذي سيطر على مقعد الرئاسة في الكاف الفترة الماضية.

واستطاع مرشح مدغشقر أن يحصد 34 صوتاً من أصوات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مقابل 20 صوتاً فقط لعيسى حياتو.

وستكون فترة ولاية أحمد أحمد ممتدة من العام الجاري وحتى عام 2021 ليقضي على هيمنة عيسى حياتو التي امتدت منذ عام 1987 وحتى الآن.

الجدير بالذكر أن انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أقيمت صباح اليوم الخميس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.