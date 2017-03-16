الزمالك يوضح السند القانوني لانتصاره في قضية باولو

الزمالك: باولو لم يشارك مع سموحة في أي مباراة.. وبالتالي موقفنا سليم

أوضح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة السند القانوني الذي يحسم أحقية فريقه في إشراك حسام باولو بمواجهة رينجرز النيجيري.

وكان رينجرز قد تقدم بشكوى رسمية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” من أجل إقصاء الزمالك من دوري ابطال أفريقيا بسبب مشاركة باولو في اللقاء الماضي.

وشدد مرتضى على أن موقف الزمالك في القضية سليم تماماً، مؤكداً على تلقي ناديه لخطابات من الكاف تؤكد احقية باولو في المشاركة، بحسب ما جاء في بيان رسمي من القلعة البيضاء.

وأضاف مرتضى بأن السند القانوني للزمالك يستند إلى عدم مشاركة باولو في أي مباراة سابقة مع سموحة في النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختتم أحمد مرتضى حديثه بالتأكيد على أن عدم مشاركة باولو مع سموحة تسمح للزمالك بإضافة اللاعب في قائمته وإشراكه في المباريات بحسب لوائح الكاف.