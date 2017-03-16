مروان محسن يواصل التأهيل في الأهلي

تدريبات مائية لمروان محسن في مران مستبعدي الأهلي

واصل مروان محسن مهاجم النادي الاهلي تدريباته التأهيلية من أجل الشفاء من الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويتواجد مروان محسن في القاهرة حالياً في حين يتواجد أفراد بعثة النادي الأهلي في جنوب أفريقيا استعداداً للملاقاة بيدفيست بدوري الأبطال الأفريقي.

وخاض مروان محسن تدريبات تأهيلية في حمام السباحة بالنادي الأهلي صباح اليوم الخميس في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له من جانب الطبيب الألماني ماير.

ومن المقرر أن يتجه مروان محسن إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة من أجل الخضوع لفحوصات طبية جديدة للاطمئنان على حالته وبداية الجزء الثاني من برنامج التأهيل.

الجدير بالذكر أن مروان محسن اصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال تواجده مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2017 الأخيرة بالجابون.