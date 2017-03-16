الزمالك يعلن جاهزية الشناوي لمواجهة رينجرز

الزمالك: الشناوي جاهز للمشاركة في دوري الأبطال الأفريقي

أكد الجهاز الطبي لنادي الزمالك على جاهزية اللاعب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق للمشاركة في مواجهة رينجرز النيجيري بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع رينجرز يوم الاحد القادم في نيجيريا بمباراة الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة في المباراة التي جمعت الزمالك مع رينجرز بالقاهرة مطلع الأسبوع الجاري، مما أدى لوجود شكوك حول مشاركته في لقاء العودة.

وأكد طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك على جاهزية الشناوي للتواجد في المباراة بعد تعرضه لإرتجاج خفيف في المخ خلال لقاء الذهاب.

وشدد سليمان على أن الشناوي بات جاهزاً بصورة تامة للتواجد في المباراة المقبلة، مؤكداً على عدم وجود ما يمنع مشاركته في اللقاء من الناحية الطبية.