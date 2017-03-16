الاتحاد الأفريقي: حددنا عدد المقاعد التي نريدها في كأس العالم

عيسى حياتو: طالبنا بزيادة مقاعد أفريقيا بكأس العالم

أكد الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلبه لزيادة عدد المقاعد الأفريقية في النسخ المقبلة من مسابقة كأس العالم.

وسبق للفيفا أن اتخذ قراراً بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم بداية من عام 2026، مما سيؤدي لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من كل قارة.

وأضاف حياتو بأنه طالب الاتحاد الدولي بمضاعفة عدد مقاعد القارة الأفريقية في كأس العالم، مؤكداً على أنه طلب مشاركة 10 منتخبات افريقية بالمونديال.

وشدد حياتو على أن الأداء والنتائج التي تقدمها المنتخبات الأفريقية في البطولات العالمية تعد خير دليل على ضرورة زيادة عدد المقاعد الخاصة بها في البطولة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد حدد خمس مقاعد للمنتخبات الأفريقية المشاركة في كأس العالم خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يقرر زيادة عدد منتخبات المسابقة ككل.