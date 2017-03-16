الزمالك يرد على شكوى رينجرز المطالبة بإقصاءه من دوري الأبطال

الزمالك يؤكد: موقفنا سليم ولدينا ما يثبت

رد مسؤولو نادي الزمالك على الشكوى التي تقدمت بها إدارة نادي رينجرز النيجيري بسبب مشاركة اللاعب حسام سلامة “باولو” في مواجهة الفريق.

وكان رينجرز قد قرر التقدم بشكوى قد الزمالك بسبب إشراكه للاعب حسام باولو في المباراة التي جمعته مع رينجرز في ظل قيده بقائمة سموحة الأفريقية.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً مقتضباً، أكد خلاله على صحة الموقف القانوني للفريق بأن مشاركة باولو في مباراة الذهاب الأفريقي للفريقين.

وشدد مجلس إدارة الزمالك أنه حصل على موافقة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن مشاركة باولو في المباراة الماضية بعد قيده بقائمة القلعة البيضاء.

واختتم الزمالك بيانه بالتأكيد على امتلاكه لنسخ من الخطابات التي أرسلها الكاف له والتي توضح صحة موقفه القانوني من قيد باولو وخوضه للمباراة.