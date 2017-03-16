أحمد دويدار: الأهلي لديه ميزة لا تتواجد في الزمالك

دويدار: الزمالك لا يوجد به قائد.. وكل لاعبيه “مستجدين”

أكد اللاعب أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك السابق وسموحة الحالي على تمتع النادي الأهلي بميزة لا تتواجد في القلعة البيضاء.

وشدد دويدار على أن نادي الزمالك يعيبه كثرة تعاقداته مع اللاعبين والاستغناء عن آخرين في الفترة الأخيرة، وهو ما لا يتواجد في النادي الأهلي.

وأضاف دويدار بأن تلك الاستراتيجية في التعاقدات داخل الزمالك تمثلاً خللاً كبيراً، في ظل عدم وجود القائد أو اللاعب صاحب الخبرة في تشكيل الفريق.

وأوضح مدافع الزمالك السابق بأن النادي الأهلي يتميز بوجود لاعبين أصحاب خبرات كبيرة في الفريق وهو ما يسهل الأمور على اللاعبين الجدد على الفريق.

وكان أحمد دويدار قد نفى ما تردد عن توقيعه على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي أو حصوله على مقدم تعاقد مع الفريق، مؤكداً على أن انتقاله للقلعة الحمراء لم يحسم بعد.