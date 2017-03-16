أحمد دويدار: انتقالي للأهلي غير محسوم

أحمد دويدار: لم أوقع للاهلي وانتقالي له غير محسوم

أكد اللاعب أحمد دويدار مدافع نادي سموحة الحالي والزمالك السابق على أن انتقاله إلى النادي الأهلي مازال غير محسوماً حتى الآن.

وشدد دويدار على أنه لم يتلق أي اتصالات من جانب مسؤولي النادي الأهلي، مؤكداً في الوقت نفسه على وجود مفاوضات من جانب القلعة الحمراء مع وكيله.

وشدد دويدار على أنه يضع تركيزه في الفترة الحالية مع نادي سموحة، مؤكداً على أن انتماءه يكون للفريق الذي يرتدي قميصه فقط.

ونفى دويدار ما تردد عن توقيعه على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، مؤكداً على أنه لم يوقع على أي عقود كما أنه لم يحصل على أي مبالغ مالية من القلعة الحمراء.

واختتم دويدار حديثه بالتأكيد على أن انتقاله إلى النادي الأهلي ليس محسوماً كما ذكرت تقارير صحفية عدة، مشدداً على انتظاره لنهاية الموسم الجاري لحسم الأمر.