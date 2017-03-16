الكاف يضع هاني أبو ريدة في ورطة

الكاف يؤجل الانتخابات على “مقعد أبو ريدة” لمايو المقبل

وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المصري هاني أبو ريدة، في ورطة بعد قرار تأجيل الانتخابات الخاصة بالمقعد الذي ترشح عليه رئيس اتحاد الكرة المصري.

وقرر الكاف تأجيل الانتخابات الخاصة بالمقعد الحر للجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي حتى شهر مايو القادم، وذلك بعد إقصاء عدد من المرشحين.

وكان أبو ريدة قد ترشح على المقعد الحر بتنفيذية الكاف، بعدما وافق الاتحاد الأفريقي على نقله من المقعد الخاص بالدول الناطقة بالعربية والأسبانية.

وقرر الكاف استبعاد المرشحين الجنوب أفريقي داني جوردان ومرشح دولة جنوب السودان جابور أيلي من سباق الانتخابات على المقعد الحر.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات على المقعد المرشح له هاني أبو ريدة خلال اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المقرر إقامتها في البحرين خلال شهر مايو القادم.