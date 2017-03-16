مستبعدو الأهلي من مواجهة بيدفيست يتدربون في التتش

مران صباحي لمستبعدي الأهلي من مواجهة بيدفيست بدوري الأبطال

خاض لاعبو النادي الأهلي المستبعدين من رحلة الفريق لجنوب أفريقيا تدريبهم صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي قد قرر أن يخوض اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق للمباراة الأفريقية تدريباً صباح اليوم الخميس.

وقاد المران طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي في الأهلي، حيث شارك به الرباعي باسم علي، مسعد عوض، ميدو جابر وعمرو بركات.

وجاء استبعاد الرباعي من رحلة الاهلي إلى جنوب أفريقيا في ظل عدم قيدهم بالقائمة الأفريقية للفريق، وهو ما أدى إلى بقاءهم في القاهرة.

وخاض الثنائي المصاب حسام غالي وجونيور أجايي تدريبات بدنية في المران بسبب معاناتهم من إصابات عضلية أدت إلى غيابهم عن المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم الأحد القادم في إطار مباريات العودة من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.