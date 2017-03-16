مفاجأة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري الأبطال بعد شكوى رينجرز

شكوى رسمية من رينجرز النيجيري للكاف تطالب بإقصاءه من دوري الأبطال

بات نادي الزمالك مهدداً بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما تقدم رينجرز النيجيري بشكوى رسمية ضده لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

وتقدم رينجرز بشكوى رسمية لدى الكاف خلال الساعات الماضية، حيث طالب خلالها بإبعاد الزمالك عن البطولة الأفريقية واعتباره مهزوماً في مباراة الذهاب بين الفريقين.

وجاءت شكوى رينجرز بسبب إشراك الزمالك لحسام باولو مهاجم الفريق في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مطلع الأسبوع الجاري بالقاهرة.

وأكد مسؤولو رينجرز في الشكوى على أن مشاركة باولو مع الزمالك تعد غير قانونية في ظل قيده بقائمة نادي سموحة بالكونفدرالية الأفريقية.

وكان مسؤولو الزمالك قد أكدوا من قبل على تلقيهم موافقة من الكاف برفع اسم باولو من قائمة سموحة وقيده مع الزمالك قبل مواجهة رينجرز.

إلا أن مسؤولو الفريق النيجيري أصروا على التقدم بالشكوى التي طالبوا خلالها باستبعاد الزمالك من المشاركة في البطولة الأفريقية للأبطال.