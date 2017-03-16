صورة.. الكاف يكرم حسن حمدي بوسام الاستحقاق الذهبي

الكاف يكرم رئيس النادي الأهلي السابق

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تكريم حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق صباح اليوم الخميس على هامش الانتخابات التي ستقام في أديس أبابا بأثيوبيا.

وكان الكاف قد أعلن عن نيته تكريم حسن حمدي على هامش انتخابات الاتحاد الأفريقي التي تقام مساء الخميس والتي ستشهد الإعلان عن الرئيس الجديد.

ونشر الحساب الرسمي للكاف على موقع تويتر صورة تكريم حسن حمدي والتي ظهر فيها عيسى حياتو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي بعد منحه الوسام.

ومنح الكاف وسام الاستحقاق لحسن حمدي وعدد من المسؤولين والإعلاميين الأفارقة صباح الخميس تقديراً لجهودهم في مناصبهم خلال الفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن انتخابات الاتحاد الأفريقي على مقعد الرئاسة تشهد منافسة قوية بين عيسى حياتو وأحمد أحمد رئيس اتحاد مدغشقر.