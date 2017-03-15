ملخص ونتيجة ومشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وبايرن ليفركوزن

أتليتكو مدريد يلحق بركب المتأهلين لدور الثمانية بدوري الأبطال

خطف فريق أتليتكو مدريد بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، بعد تخطي عقبة فريق بايرن ليفركوزن الألماني.

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث مباراة بايرن ليفركوزن وأتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال.

وفشل كلا الفريقين في زيارة شباك الأخر طوال الـ90 دقيقة، حيث حرص اتليتكو مدريد على العودة لإسبانيا بأقل الخسائر لضمان التأهل للدور المقبل.

أتليتكو مدريد يقصي بايرن ليفركوزن من دوري أبطال أوروبا

و تأهل أتلتيكو مدريد للدور ربع النهائي بدوري الأبطال، بمجموعة المباراتين، مستفيداً من فوزه في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين.