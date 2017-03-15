بالصور..أول رد فعل من أمير عادل على انضمامه لمنتخب مصر

أمير عادل يحتفل بانضمامه للمنتخب الوطني

في أول رد فعل منه على انضمامه لمنتخصر مصر، احتفل المحترف المصري أمير عادل المحترف في صفوف فريق فيبوري الدانماركي بضمه لصفوف منتخب الفراعنة.

وكان الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قد قرر استدعاء أمير عادل المحترف في الدوري الدانماركي لمعسكر الفراعنة المقررة نهاية الشهر الجاري استعداداً لودية توجو.

العلم المصري يظهر في احتفال أمير عادل بانضمامه للفراعنة

وقام اللاعب بحمل العلم المصري والاحتفال مع أصدقاؤه في شوارع الدانمارك وحرص على التقاط الصور التذكارية معه احتفالاً بانضمامه للمنتخب الأول لأول مرة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية مع نظيره منتخب توجو يوم 28 مارس الجاري استعداداً للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.