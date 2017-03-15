البدري يرفض الصفقة التبادلية مع وادي دجلة

مدرب الأهلي يرفض إنتقال أكرم توفيق لوادي دجلة

وجه حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية لأحلام احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة الذي يرغب في ضم أكرم توفيق.

ورفض حسام البدري مدرب الأهلي التفريط في خدمات لاعب خط الوسط أكرم توفيق لوادي دجلة ضمن صفقة انتقال محمود علاء من وادي دجلة .

البدري يتمسك ببقاء أكرم توفيق

وتمسك البدري بمتوسط ميدان الفريق، رافضاً رحيله إلى وادي دجلة ضمن أي صفقات تبادلية، حيث يرة أن اللاعب هو مستقبل خط وسط الفريق .

وكان ميدو قد رحب ببيع مدافع دجلة محمود علاء إلى النادي الأهلي شريطة استعارة أكرم توفيق من الأهلي .