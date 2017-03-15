بالفيديو..البدري يكشف موعد مشاركة كوليبالي مع الأهلي

البدري يوضح موقف كوليبالي من مباريات الأهلي
كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد مشاركة المهاجم الإيفواري كوليبالي مع الفريق في المباريات .
وأكد “البدري” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” أن كوليبالي سيحصل على فرصته مع الفريق في الفترة المقبلة .
وأوضح مدرب الأحمر أن كوليبالي ظهر في قائمة الفريق في بعض المباريات الماضية، وظروف المباراة هي من منعت مشاركته “.
البدري: كوليبالي سيحصل على فرصته في الوقت المناسب
وشدد البدري على أن اللاعب سيحصل على فرصته كاملة في الوقت المناسب في مباريات الدوري المقبلة “.
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