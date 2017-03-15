اخبار الاهلى

بالفيديو..البدري يكشف موعد مشاركة كوليبالي مع الأهلي

كتب وليد مجدي
- 15 مارس، 2017 8:49 م
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سليماني كوليباليسليماني كوليبالي

البدري يوضح موقف كوليبالي من مباريات الأهلي

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد مشاركة المهاجم الإيفواري كوليبالي مع الفريق في المباريات .

وأكد “البدري” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” أن كوليبالي سيحصل على فرصته مع الفريق في الفترة المقبلة .

وأوضح مدرب الأحمر أن كوليبالي ظهر في قائمة الفريق في بعض المباريات الماضية، وظروف المباراة هي من منعت مشاركته “.

البدري: كوليبالي سيحصل على فرصته في الوقت المناسب

وشدد البدري على أن اللاعب سيحصل على فرصته كاملة في الوقت المناسب في مباريات الدوري المقبلة “.

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