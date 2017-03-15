بالفيديو..البدري يكشف حقيقة العرض الخليجي للرحيل عن الأهلي

الأهلي يوضح حقيقة رحيله عن تدريب المارد الأحمر

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيله عن المارد الأحمر للتدريب في الخليج .

وأكد “البدري” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن أخبار رحيله عن الأهلي لتدريب أحد أندية الخليج عار تماماً من الصحة.

البدري يوجه رسالة لوسائل الإعلام

وأوضح مدرب الأحمر أنه الإعلام يتحدث عن سفره لكندا وعودتها منها إلى جنوب أفريقيا مباشرة وأنه عنف اللاعبين في غرفة الملابس بعد مباراة بيدفيست ووجود عرض خليجي .

وطالب البدري وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة وعدم نشر الشائعات التي تؤكد على مصداقية تلك المواقع والمؤسسات.