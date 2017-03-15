20 لاعباً في قائمة الزمالك لمواجهة رينجرز النيجيري

محمد حلمي يعلن قائمة الزمالك لمواجهة رينجرز

أعلن محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستواجه نظيره فريق رينجرز النيجيري بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره رينجرز النيجيري يوم الأحد في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

شيكابالا يغيب عن قائمة الزمالك لمباراة رينجرز

وضم حلمي 20 لاعباً في قائمة الفريق التي ستغادر لنيجيريا غداً الخميس، حيث يغيب عن الفريق كل من، محمود حمدي ومحمد مجدي وأحمد رفعت للإصابة وصلاح ريكو وحسني فتحي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإبراهيم صلاح وأحمد جعفر لأسباب فنية .

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وعلي جبر وإسلام جمال وشوقي السعيد وأحمد أبو الفتوح و محمد ناصف

خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف وأحمد توفيق ومحمود دونجا ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وأيمن حفني.

خط الهجوم: باسم مرسي وحسام باولو وستانلي ومايوكا

وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف والتي أقيمت على ملعب السلام.