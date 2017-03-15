50 مليون جنيه من الأهلي لصفقات الصيف المقبل

الأهلي يرصد ميزانية كبيرة لصفقات الصيف

رصد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، ميزانية كبيرة من أجل الصفقات الجديدة التي سيعقدها الفريق في الصيف المقبل.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على رصد 50 مليون جنيه من أجل تعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة عقب نهاية الموسم الحالي.

الأهلي يجهز لصفقات من العيار الثقيل

ويسعى مجلس إدارة القلعة الحمراء، لعقد صفقات من العيار الثقيل وتلبية طلبات الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري .

وطلب حسام البدري التعاقد مع مدافع وظهير أيسر ولاعب خط وسط ومهاجم خلال فترة الإنتقالات الصيفية